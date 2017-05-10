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Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по продажам в Киеве

11.05.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna Digital – один из самых быстрорастущих спортивных сайтов Украины. Месячная аудитория всех наших продуктов (десктопная и мобильная версии сайта, а также приложения) уже превышает 1 млн человек и продолжает расти. Наша команда постоянно создает новые сервисы и проекты, и сейчас мы хотим усилить ее менеджером по продажам.

Если вы хотите работать с продуктами, востребованными сотнями тысяч реальных пользователей, если вам интересен рынок мобильной и интернет-рекламы – присоединяйтесь!

В задачи входит:
• Подготовка презентаций, оформление коммерческих предложений по запросам клиентов.
• Ежедневная коммуникация и взаимодействие с клиентами и партнерами Tribuna.com по текущим проектам и пресейлам, а также поиск и привлечение новых клиентов.
• Ведение рекламных проектов от этапа продажи до финальной отчетности. 
• Работа с аналитическими системами (Google, Яндекс, MoPub и др.).
• Поддержание партнерских отношений с рекламодателями (client service). 

От вас:
• Понимание принципов функционирования и знание ключевых игроков рекламного digital-рынка, умение найти «нужного» человека.
• Знание продуктов Tribuna Digital и английского языка
• Опыт работы в digital-РА или интернет-площадке, включающий в себя регулярную коммуникацию с клиентами и ведение рекламных проектов.
• Готовы рассмотреть кандидатов и без соответствующего опыта. Главное – это желание расти, развиваться и чувствовать свой вклад в результат компании.

Ддя вас:
• Возможность реализовать свой потенциал, решая сложные современные задачи в одной из самых прогрессивных компаний на рынке.
• Отличный, молодой и веселый коллектив, который к тому же разбросан по всему миру.
• Индивидуальный график работы.
• Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Резюме присылайте на ua.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продажам (Киев)».

 
 
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