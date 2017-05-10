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«Шахтер», «Витебск», «Слуцк» и «Городея» не использовали игроков U-21 в чемпионате Беларуси сезона-2017

11.05.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер», «Витебск», «Слуцк» и «Городея» не использовали игроков U-21 в чемпионате Беларуси сезона-2017.

Лидирует по этому показателю «Минск». За шесть туров в команде Георгия Кондратьева заиграно 6 белорусов до 21 года, которые в сумме провели 997 минут на поле. На втором месте БАТЭ – 3 игрока (724 минуты), на третьем – «Неман» (3, 496 минут).

ТАБЛИЦА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Шахтер», «Витебск», «Слуцк» и «Городея» не использовали игроков U-21 в чемпионате Беларуси сезона-2017.

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