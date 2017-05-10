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Александр Шамко: «Сборная на ЧМ-2017? Необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело»
11.05.2017 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017.
«Конечно, выступление наших хоккеистов в Париже нельзя назвать удовлетворительным. Сборная еще проведет три матча на турнире, после чего необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело», – сказал Шамко.
Напомним, на старте турнира сборная Беларуси проиграла Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3). Подопечные Дэйва Льюиса единственные, кто не набрал ни одного очка на групповом этапе.
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Александр Шамко: «Сборная на ЧМ-2017? Необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело»
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017.
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