Александр Шамко: «Сборная на ЧМ-2017? Необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело»

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017.

«Конечно, выступление наших хоккеистов в Париже нельзя назвать удовлетворительным. Сборная еще проведет три матча на турнире, после чего необходимо собраться со штабом специалистов и разобраться, в чем дело», – сказал Шамко.

Напомним, на старте турнира сборная Беларуси проиграла Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3). Подопечные Дэйва Льюиса единственные, кто не набрал ни одного очка на групповом этапе.