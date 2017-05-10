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ЧМ-2017. Сборная Беларуси ни разу за 11 попыток не реализовала большинство
11.05.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси ни разу за 11 попыток не реализовала большинство на ЧМ-2017.
Только сборная Италия показывает такой же показатель реализации лишнего, только у них таких попыток было 9.
Лучше всего реализуют численный перевес сборные России (69,23%), Латвии (50%) и Германии (33,33%).
Отметим, что белорусская команда меньше всего бросает по воротам соперников на турнире. За четыре поединка – 58 бросков. Для сравнения, у лидирующей по этому показателю Финляндии – 137.
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Сборная Беларуси ни разу за 11 попыток не реализовала большинство на ЧМ-2017.
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