ЧМ-2017. Сборная Беларуси ни разу за 11 попыток не реализовала большинство

Сборная Беларуси ни разу за 11 попыток не реализовала большинство на ЧМ-2017.

Только сборная Италия показывает такой же показатель реализации лишнего, только у них таких попыток было 9.

Лучше всего реализуют численный перевес сборные России (69,23%), Латвии (50%) и Германии (33,33%).

Отметим, что белорусская команда меньше всего бросает по воротам соперников на турнире. За четыре поединка – 58 бросков. Для сравнения, у лидирующей по этому показателю Финляндии – 137.