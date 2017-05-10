Более 200 туркменских спортсменов пройдут подготовку в Беларуси к Азиатским играм

Михаил Портной, Максат Насыров и Александр Медведь. Фото Министерства спорта и туризма

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 туркменских спортсменов пройдут подготовку в Беларуси к V Азиатским играм, которые состоятся с 17 по 27 сентября 2017 года в Ашхабаде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Такая договоренность была достигнута на встрече заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного с заместителем председателя Государственного комитета по спорту Туркменистана Максатом Насыровым и заместителем председателя Государственного комитета по туризму этой страны Акыниязом Агамурадовым. Для подготовки к Азиаде будут задействованы ведущие спортивные центры.

"В Беларуси летом умеренный, комфортный климат, прекрасные условия для тренировок, отличные спарринг-партнеры", - отметил Максат Насыров.

Как подчеркнул Михаил Портной, Беларусь заинтересована в установлении более тесных контактов со своими туркменскими коллегами, в том числе в сфере образования и подготовки кадров.

"На данный момент в Белорусском государственном университете физической культуры учится около сотни студентов из Туркменистана. Мы готовы принять и большее количество, создав для их профессиональной подготовки хорошие условия. Мы также заинтересованы в обмене знаниями и опытом в сфере спортивной медицины, антидопинговых программ, организации учебно-тренировочного процесса", - сказал замминистра.

С белорусской стороны в переговорах приняли также участие председатель Белорусской федерации борьбы Александр Дубковский, заместитель генерального директора Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Евгений Станкевич, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, генеральный секретарь Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы Владимир Грищенков.

Члены туркменской делегации подробно рассказали о V Азиатских играх в закрытых помещениях, которые пройдут в столице Туркменистана. В программу предстоящих масштабных соревнований включен 21 вид спорта, в том числе борьба на поясах, национальная борьба гореш.-0-