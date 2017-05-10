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До переподписания контракта Коллина получал в ФФУ зарплату в 71,7 тысяч евро в месяц

11.05.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны подробности первого соглашения куратора судейского корпуса Украины Пьерлуилжи Коллины с ФФУ, которое было подписано в 2012 году.

Чистая зарплата итальянца составляла 50 тысяч евро в месяц. С учетом всех налогов и сборов сумма возрастала на 43,4% - контракт обходился ФФУ в 71,7 тысяч евро в месяц.

Позже условия были пересмотрены в пользу итальянца.

Напомним, что журналист телеканала «2+2» Константин Андриюк озвучивал ту же сумму чистыми, а также заявлял, что после переподписания контракта в 2015 году Коллина получает от ФФУ 1 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи зарабатывает 7,5 млн гривен.

До переподписания контракта Коллина получал в ФФУ зарплату в 71,7 тысяч евро в месяц

 

 
 
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Стали известны подробности первого соглашения куратора судейского корпуса Украины Пьерлуилжи Коллины с ФФУ, которое было подписано в 2012 году.

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