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До переподписания контракта Коллина получал в ФФУ зарплату в 71,7 тысяч евро в месяц
11.05.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны подробности первого соглашения куратора судейского корпуса Украины Пьерлуилжи Коллины с ФФУ, которое было подписано в 2012 году.
Чистая зарплата итальянца составляла 50 тысяч евро в месяц. С учетом всех налогов и сборов сумма возрастала на 43,4% - контракт обходился ФФУ в 71,7 тысяч евро в месяц.
Позже условия были пересмотрены в пользу итальянца.
Напомним, что журналист телеканала «2+2» Константин Андриюк озвучивал ту же сумму чистыми, а также заявлял, что после переподписания контракта в 2015 году Коллина получает от ФФУ 1 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи зарабатывает 7,5 млн гривен.
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Стали известны подробности первого соглашения куратора судейского корпуса Украины Пьерлуилжи Коллины с ФФУ, которое было подписано в 2012 году.
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