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Андрей Михневич: «Как развивать спорт в Беларуси? Нужно оставить Шамко и Рыженкова вернуть на место еще на два цикла»
11.05.2017 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Михневич поделился мнением о том, как развивать спорт в стране.
– После оценки главы государства почему-то я вот слышу, что эту оценку восприняли на себя спортсмены и тренеры. Самое обидное, что верхушка этой отрасли восприняла все это совсем по-другому.
– Вы имеете в виду – чиновники?
– Да. Мы все говорим – система, система. Я бы сделал немножко по-другому. Прекратить эту ротацию кадров. Оставить этого министра и Рыженкова вернуть на место еще на два цикла, как минимум. Чтобы они сказали через 8 лет: «Мы это сделали».
Придет новый человек и скажет: «Это я сделал. Моя работа началась сегодня, а все остальное меня не волнует». Следующие медали, и опять говорят: «Это не я сделал, это прошлый министр», – сказал Михневич.
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в спорте,
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Андрей Михневич: «Как развивать спорт в Беларуси? Нужно оставить Шамко и Рыженкова вернуть на место еще на два цикла»
Чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Михневич поделился мнением о том, как развивать спорт в стране.
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