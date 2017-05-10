Андрей Михневич: «Как развивать спорт в Беларуси? Нужно оставить Шамко и Рыженкова вернуть на место еще на два цикла»

Чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Михневич поделился мнением о том, как развивать спорт в стране.

– После оценки главы государства почему-то я вот слышу, что эту оценку восприняли на себя спортсмены и тренеры. Самое обидное, что верхушка этой отрасли восприняла все это совсем по-другому.

– Вы имеете в виду – чиновники?

– Да. Мы все говорим – система, система. Я бы сделал немножко по-другому. Прекратить эту ротацию кадров. Оставить этого министра и Рыженкова вернуть на место еще на два цикла, как минимум. Чтобы они сказали через 8 лет: «Мы это сделали».

Придет новый человек и скажет: «Это я сделал. Моя работа началась сегодня, а все остальное меня не волнует». Следующие медали, и опять говорят: «Это не я сделал, это прошлый министр», – сказал Михневич.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в спорте, сказав , в частности: «В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, – провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем».