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Глава ФА Кларк: «Если демонизировать трансфер Погба, я не думаю, что это поможет»

11.05.2017 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк высказался по поводу денег, которые «Манчестер Юнайтед» выплачивал агентам за содействие в осуществлении трансферов.

Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Поля Погба, должен получить за переход хавбека 41 миллион фунтов. ФИФА начала расследование обстоятельств трансфера.

«Если «Манчестер Юнайтед» собирается столько заплатить, значит, они собираются столько заплатить. Они подотчетны своим владельцам, ответственны перед своими болельщиками.

Как много мы должны платить за игроков? Сколько должны получать агенты? Если футбол хочет это изменить и ограничить выплаты агентам, то нам надо сесть и обсудить это с представителями лиг и клубов.

Если выбрать один трансфер и демонизировать его, я не думаю, что это так уж поможет. Эмоциональные реакции нечасто приводят к хорошему итогу. Мы хотим поразмыслить над тем, сколько денег остается в футболе, сколько денег можно вкладывать в долгосрочные продуктивные проекты», – сказал Кларк.

 
 
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Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк высказался по поводу денег, которые «Манчестер Юнайтед» выплачивал агентам за содействие в осуществлении...

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