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Спортсмены из стран ЕАЭС не являются в государствах союза легионерами - ЕЭК

11.05.2017 16:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Спортсмены из стран ЕАЭС не являются в государствах союза легионерами - ЕЭК

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение уведомить государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На сегодняшний день во всех государствах-членах лимиты на иностранных спортсменов распространяются на граждан стран союза, - отметили в ЕЭК. - Например, в соответствии с регламентом проведения соревнований по профессиональному футболу среди клубов Армении сезона 2016-2017 годов, в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста. Также, согласно регламенту чемпионата Беларуси по футболу 2017 года, одновременно на футбольном поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров, а в первой лиге участие футболистов из числа легионеров не допускается. В Кыргызстане ограничения установлены, например, в регламенте чемпионата республики по футзалу "Суперлига" сезона 2016-2017 годов, где, в частности, определено, что в заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более пяти игроков-легионеров".

В ЕЭК напомнили, что так называемые лимиты на профессиональных спортсменов-легионеров действовали и во многих европейских странах. Подобный вопрос обсуждался в начале 90-х годов в Европейском союзе. Это были знаменитые дела Босмана, Симутенкова и др. Результатом стало то, что ЕС начал считать спортсменов обычными работниками-мигрантами, лимиты на легионеров государств - членов Евросоюза были упразднены, а европейские спортивные федерации были лишены права самостоятельно устанавливать подобные лимиты.

"Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств - членов ЕАЭС, - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам союза, лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда".

В течение 10 календарных дней с даты вступления в силу данного решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.-0-

 
 
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