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БАТЭ – «Динамо» Минск. Перед матчем пройдет бой MMА между Кудиным и Дамковским

11.05.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20 мая в рамках 9 тура чемпионата Беларуси БАТЭ примет минское «Динамо».

«БАТЭ против минского «Динамо» – это давняя история ожесточенного противостояния с множеством знаковых страниц, повышенный интерес со стороны любителей футбола, шикарная атмосфера во время матчей. Не сомневаемся, и в субботу, 20 мая, болельщиков, решивших посетить лучший стадион страны, ждет масса ярких эмоций!

Еще более горячим этот вечер сделает уникальное действо – в перерыве «класико» прямо в центре поля состоится поединок по правилам ММА! Специальными гостями мероприятия станут известнейшие отечественные бойцы смешанного стиля – чемпионы мира Алексей Кудин и Артем Дамковский, имеющие на счету еще немало престижных титулов.

Оба спортсмена также поучаствуют в автограф-сессии, по итогам которой будут разыграны призы», – говорится в сообщении БАТЭ.

В пятницу борисовчане опубликуют информацию о приобретении билетов на игру.

Матч БАТЭ – «Динамо» пройдет 20 мая на «Борисов-Арене» и начнется в 19.00.

БАТЭ – «Динамо» Минск. Перед матчем пройдет бой MMА между Кудиным и Дамковским

 
 
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20 мая в рамках 9 тура чемпионата Беларуси БАТЭ примет минское «Динамо».

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