ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Создан оргкомитет по подготовке и участию белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018

11.05.2017 17:58 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Создан оргкомитет по подготовке и участию белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан организационный комитет по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в XXIII зимних Олимпийских играх и XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров.

Соответствующее распоряжение №166р подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Организационный комитет при необходимости уполномочен привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, а также облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее распоряжение №166р подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Василий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Антонио Конте: «У меня контракт с «Челси». Хочу продолжать работу еще много лет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика