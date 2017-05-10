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Создан оргкомитет по подготовке и участию белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018
11.05.2017 17:58 — Новости Спорта | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан организационный комитет по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в XXIII зимних Олимпийских играх и XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров.
Соответствующее распоряжение №166р подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.
Организационный комитет при необходимости уполномочен привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, а также облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-
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Соответствующее распоряжение №166р подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Василий...
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