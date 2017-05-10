ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортсмены из стран ЕАЭС могут лишиться статуса легионеров во внутренних соревнованиях

11.05.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.

«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», – заявила министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

ЕЭК просит правительства стран-членов ЕАЭС проинформировать о мерах по устранению ограничений, установленных как на законодательном уровне, так и на уровне спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров.

Таким образом, ЕЭК намеревается убедиться, что в странах ЕАЭС будет отсутствовать лимит на легионеров для спортсменов из стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Армения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Создан оргкомитет по подготовке и участию белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика