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Овечкин не сыграет на Чемпионате мира по хоккею
11.05.2017 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин не сможет выступить на Чемпионате мира из-за травмы, сообщили в пресс-службе национальной команды.
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Вашингтон", за который выступает Овечкин, в среду потерпел поражение от "Питтсбург Пингвинз" в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и уступил в серии — 3:4. Таким образом, Овечкин, а также его партнеры по «Кэпиталз» форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов завершили сезон в НХЛ. Сборная России изначально заявила на чемпионат мира 22 хоккеиста из 25 возможных.
"Форвард Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела", — сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.
Там отметили, что тренерский штаб говорил со всеми тремя хоккеистами, и они дали согласие участвовать в ЧМ. "Однако Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах", — добавили в пресс-службе.
Россияне на этом Чемпионате мира не проиграли ни одной игры, одержав победу на командами Швеции (2:1 — по буллитам), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0).
Следующий матч на турнире сборная России проведет 13 мая с командой Словакии.
Белорусы на этом чемпионате не выиграли ни одной игры из четырех проведенных. Завтра команда Дэйва Льюиса встретится с французами.
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Партнеры Овечкина по "Вашингтону" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов будут привлечены в матчах за сборную на ЧМ.
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