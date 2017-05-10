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Солигорский "Шахтер" обыграл футболистов "Славии" в матче чемпионата Беларуси
11.05.2017 20:06 — Новости Спорта | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили мозырскую "Славию" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, и они добились победы со счетом 1:0. Победный гол на 41-й минуте игры забил Денис Лаптев. После этой виктории "Шахтер" набрал 16 очков и всего на балл отстает от лидера - борисовского БАТЭ, который накануне взял верх над "Ислочью" - 2:0.
Позже завершатся еще 3 матча этого тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк), "Городея" - "Днепр" (Могилев).-0-
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Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, и они добились победы со счетом 1:0.
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