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«Шахтер» обошел минское «Динамо» и поднялся на 2-е место в таблице чемпионата
11.05.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 7 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Славию» (1:0).
Единственный гол в матче на 41-минуте забил Денис Лаптев.
Таким образом, «горняки», набрав 16 очков, обошли минское «Динамо» в турнирной таблице и поднялись на 2-е место.
На первом месте по-прежнему БАТЭ – 16 очков.
Следующий матч «Шахтер» проведет в гостях у «Ислочи», минское «Динамо» примет брестских одноклубников, а БАТЭ примет «Слуцк».
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В матче 7 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Славию» (1:0).
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