ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» обошел минское «Динамо» и поднялся на 2-е место в таблице чемпионата

11.05.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 7 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Славию» (1:0).

Единственный гол в матче на 41-минуте забил Денис Лаптев.

Таким образом, «горняки», набрав 16 очков, обошли минское «Динамо» в турнирной таблице и поднялись на 2-е место.

На первом месте по-прежнему БАТЭ – 16 очков.

Следующий матч «Шахтер» проведет в гостях у «Ислочи», минское «Динамо» примет брестских одноклубников, а БАТЭ примет «Слуцк».

Таблица высшей лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 7 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Славию» (1:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Крикунов: «В Беларуси хоккеем занимаются не хоккеисты. Имею в виду людей в руководстве федерации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика