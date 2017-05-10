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Волейболисты сборной Беларуси потерпели поражение на старте турнира в Украине

11.05.2017 20:49 — Новости Спорта | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты национальной сборной Беларуси потерпели поражение на старте международного турнира в Ивано-Франковске от команды Украины со счетом 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы успешно начали встречу. Нападающий Родион Мискевич удачно атаковал, а Олег Хмелевский и Павел Куклинский принимали мяч с подачи соперников. Хозяева площадки допустили много ошибок. Изменить ход встречи украинским волейболистам удалось только в концовке второй партии, четко сыграв в нападении. Далее они перехватили инициативу.

Следующий матч на турнире сборная Беларуси сыграет 12 мая с Латвией, а завершит выступление в Ивано-Франковске 13 мая игрой с молодежной сборной Украины.

Национальная сборная Беларуси по волейболу ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата мира, которые с 24 по 28 мая пройдут в Загребе. Соперниками подопечных Александра Сингаевского за право сыграть на мировом форуме станут команды Сербии (24 мая), Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы успешно начали встречу. Нападающий Родион Мискевич удачно атаковал, а Олег Хмелевский и Павел Куклинский принимали мяч с подачи соперников. Хозяева...

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