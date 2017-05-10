Игорь Рачковский: «Поверьте, позитив есть. Все расстроены и злы, но никакого развала в команде нет»

Глава ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на ЧМ-2017.

– Президентская критика прозвучала еще до игры со швейцарцами. Могу себе представить, насколько резче она была бы после.

– И я могу. Потому что равнодушных нет ни среди болельщиков, ни, естественно, внутри нашей команды.

– Внутри, такое ощущение, в последнее время скорее депрессивно.

– Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь – на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого «шеф, все пропало!» После матча со швейцарцами парни собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее…

– То есть сделали то же, что год назад в Петербурге после проигрыша венграм.

– По форме – да. Но по содержанию и атмосфере, повторюсь, нынче и близко не ощущается того, что было в мае-2016-го в Петербурге. Сейчас только хорошая здоровая злость, – сказал Рачковский.

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