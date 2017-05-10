ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Рачковский: «Поверьте, позитив есть. Все расстроены и злы, но никакого развала в команде нет»

11.05.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на ЧМ-2017.

– Президентская критика прозвучала еще до игры со швейцарцами. Могу себе представить, насколько резче она была бы после.

– И я могу. Потому что равнодушных нет ни среди болельщиков, ни, естественно, внутри нашей команды.

– Внутри, такое ощущение, в последнее время скорее депрессивно.

– Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь – на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого «шеф, все пропало!» После матча со швейцарцами парни собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее…

– То есть сделали то же, что год назад в Петербурге после проигрыша венграм.

– По форме – да. Но по содержанию и атмосфере, повторюсь, нынче и близко не ощущается того, что было в мае-2016-го в Петербурге. Сейчас только хорошая здоровая злость, – сказал Рачковский.

Владимир Крикунов: «В Беларуси хоккеем занимаются не хоккеисты. Имею в виду людей в руководстве федерации»

Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Это вообще стыдобище. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на ЧМ-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Волейболисты сборной Беларуси потерпели поражение на старте турнира в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика