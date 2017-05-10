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Игорь Рачковский: «Поверьте, позитив есть. Все расстроены и злы, но никакого развала в команде нет»
11.05.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на ЧМ-2017.
– Президентская критика прозвучала еще до игры со швейцарцами. Могу себе представить, насколько резче она была бы после.
– И я могу. Потому что равнодушных нет ни среди болельщиков, ни, естественно, внутри нашей команды.
– Внутри, такое ощущение, в последнее время скорее депрессивно.
– Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь – на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого «шеф, все пропало!» После матча со швейцарцами парни собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее…
– То есть сделали то же, что год назад в Петербурге после проигрыша венграм.
– По форме – да. Но по содержанию и атмосфере, повторюсь, нынче и близко не ощущается того, что было в мае-2016-го в Петербурге. Сейчас только хорошая здоровая злость, – сказал Рачковский.
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Глава ФХБ Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на ЧМ-2017.
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