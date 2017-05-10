Игорь Рачковский: «Может, меня через две недели уже не будет на посту главы ФХБ»

Глава ФХБ Игорь Рачковский на фоне поражений сборной Беларуси на ЧМ-2017 обсудил развитие хоккея в Беларуси.

– Постоянно звучат предложения: мол, давайте начинать с нуля – от групп подготовки. Можно, конечно. Если предлагающие готовы потерпеть результатов 12-15 лет. Есть такие? Безусловно, насколько возможно федерация уделяет внимание всем уровням. Но нужно на чем-то и концентрироваться. И логично это делать на возрастах, которые являются ближайшим резервом национальной сборной. Воробей, Шарангович, Карабань – первые представители этой когорты. Другого пути не вижу. Вернее, его просто нет. Национальной сборной нужно продержаться в элите несколько лет, пока новая генерация окончательно не дозреет.

– Этих нескольких лет конкретно у вас во главе хоккея, возможно и не будет. Насколько все-таки новые веяния могут затронуть ФХБ? Имею в виду установку на бывших спортсменов во главе профильных федераций.

– Все может быть. Может, и меня не будет на этом посту не то что через полгода – через две недели.

– Срок сейчас назван абстрактный или конкретный?

– Срок назван исходя из того, что в нашей жизни все возможно.

– Не обидно будет?

– А на кого обижаться? – задался вопросом Рачковский.

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