Две золотые награды завоевали белорусские атлеты на ЧМ по муай-тай в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две золотые награды завоевали сегодня белорусские атлеты на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место в категории до 63,5 кг занял Максим Петкевич, выступавший среди спортсменов до 23 лет, который был сильнее в финале Цотне Султанишвили из Грузии. Другая золотая медаль среди молодежи на счету Дмитрия Филиппова, который одолел Александра Скворцова из России.

Еще три серебряные награды среди атлетов до 23 лет завоевали Роман Довнар (67 кг), Карен Тумасян (81 кг) и Владислав Шедко (свыше 91 кг).

"Для молодых белорусских атлетов выступление на домашнем чемпионате хорошее, единственное, что беспокоит - слишком много травм. После нескольких боев к финалам спортсмены подходят с повреждениями. Отлично знаю, насколько контактный наш вид спорта, но такого количества травм ранее не было", - отметил главный тренер белорусов Михаил Степанов.

В заключительный день чемпионата мира по муай-тай, 12 мая, вначале будут разыграны золотые награды у женщин в категориях 45 кг, 48 кг и свыше 75 кг, затем в ринг выйдут лучшие бойцы минского турнира, среди которых и белорусы Артем Аванесов (63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчек (86 кг) и Денис Гончаренок (91 кг). Вышел в финал и Вадим Васьков (71 кг), однако в решающем поединке он принять участия не сможет. Как отметили в тренерском штабе белорусской команды, характер повреждений после полуфинального поединка не позволит белорусу провести поединок во Дворце спорта.-0-