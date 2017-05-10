11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" и могилевского "Днепра" сыграли вничью в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Могилевчане удачно начали сегодняшний гостевой поединок, и на 15-й минуте Антон Шрамченко поразил ворота Владислава Василючека. Во втором тайме хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед - на 60-й минуте равновесие восстановил Андрей Воронков, через 5 минут защитник "Днепра" Богдан Рудюк забил гол в свои ворота. Пропустив два гола подряд, могилевчане не стушевались, и на 85-й минуте игры Мурат Хотов установил окончательный результат встречи - 2:2.

Результаты остальных матчей 7-го тура:

БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0,

"Гомель" - "Витебск" - 0:1,

"Динамо" (Брест) - "Слуцк" - 0:0,

"Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:2,

"Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 1:0,

"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск) - 3:0,

"Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк) - 2:1.

Лидирует БАТЭ - 17 очков, на один балл меньше у "Шахтера", 15 очков у минского "Динамо", футболисты "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗа" набрали по 14 зачетных баллов.

В следующем туре встречаются:

14 мая

"Слуцк" - БАТЭ,

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест),

"Витебск" - "Минск";

15 мая

"Ислочь" - "Шахтер",

"Днепр" - "Гомель",

"Нафтан" - "Городея",

"Торпедо-БелАЗ" - "Неман";

16 мая

"Крумкачы" - "Славия".-0-