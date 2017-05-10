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Футболисты "Городеи" и могилевского "Днепра" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
11.05.2017 21:58 — Новости Спорта | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" и могилевского "Днепра" сыграли вничью в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Могилевчане удачно начали сегодняшний гостевой поединок, и на 15-й минуте Антон Шрамченко поразил ворота Владислава Василючека. Во втором тайме хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед - на 60-й минуте равновесие восстановил Андрей Воронков, через 5 минут защитник "Днепра" Богдан Рудюк забил гол в свои ворота. Пропустив два гола подряд, могилевчане не стушевались, и на 85-й минуте игры Мурат Хотов установил окончательный результат встречи - 2:2.
Результаты остальных матчей 7-го тура:
БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0,
"Гомель" - "Витебск" - 0:1,
"Динамо" (Брест) - "Слуцк" - 0:0,
"Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:2,
"Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 1:0,
"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск) - 3:0,
"Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк) - 2:1.
Лидирует БАТЭ - 17 очков, на один балл меньше у "Шахтера", 15 очков у минского "Динамо", футболисты "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗа" набрали по 14 зачетных баллов.
В следующем туре встречаются:
14 мая
"Слуцк" - БАТЭ,
"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест),
"Витебск" - "Минск";
15 мая
"Ислочь" - "Шахтер",
"Днепр" - "Гомель",
"Нафтан" - "Городея",
"Торпедо-БелАЗ" - "Неман";
16 мая
"Крумкачы" - "Славия".-0-
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Лидирует БАТЭ - 17 очков, на один балл меньше у "Шахтера", 15 очков у минского "Динамо", футболисты "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗа" набрали по 14 зачетных баллов.
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