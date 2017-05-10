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Сергей Гуренко: «Такое чувство, существует только минское «Динамо». Почему про БАТЭ в СМИ мало вбросов?»

11.05.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о проблемах столичной команды.

– Какие еще проблемы у нынешнего «Динамо»?

– Самая большая проблема – такое чувство, в чемпионате Беларуси существует только минское «Динамо». Все разговоры в СМИ крутятся вокруг одной команды. Хотя у нас 16 клубов, которым, считаю, надо уделять равное внимание. Почему про «Шахтер» вообще ничего не слышу? Почему про БАТЭ мало вбросов? Как ни откроешь, «Динамо», «Динамо»... Другие же тоже хотят, чтобы о них говорили.

– Вас это сильно беспокоит?

– Меня это не беспокоит. Но, понимаете, когда люди постоянно копошатся в грязном белье, это не помогает клубу. Очень много мишуры сейчас вокруг футболистов. И моя задача – оградить ребят от всей этой лишней информации. Пускай лучше про меня пишут гадости, чем про них. Хотя если о нас говорят, значит, мы живы. Надо работать и просто доказывать, – сказал Гуренко.

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