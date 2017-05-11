ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благой Георгиев: «Путин – один из самых больших красавчиков в мире. Для меня он и Кадыров – пример»

11.05.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Болгарский полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев высказал мнение о своем будущем и президенте РФ Владимире Путине.

- После опыта проживания в Чечне и Татарстане не удивляет, как столько народов уживается в России?

– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения.

Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.

– В одном из интервью вы сказали, что Рамзан Кадыров – красавчик. Владимир Путин – красавчик?

– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.

– Переубеждать людей в Болгарии на тему Путина приходилось?

– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.

– Что за предложения были из Москвы?

– «Локомотив» и «Динамо», но какой смысл сейчас об этом говорить – я играю за «Оренбург».

Мой контракт заканчивается в конце сезона, но я бы хотел продлить соглашение. Возможно, даже больше, чем на сезон.

Команда развивается и в игровом плане, и во всех остальных. Я бы хотел остаться и дальше помогать своим опытом, – сказал Георгиев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болгарский полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев высказал мнение о своем будущем и президенте РФ Владимире Путине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Такое чувство, существует только минское «Динамо». Почему про БАТЭ в СМИ мало вбросов?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика