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Рачковский рассказал о позитиве у белорусских хоккеистов на ЧМ-2017
11.05.2017 21:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Упаднического настроения внутри белорусской сборной по хоккею из-за четырех поражений подряд на Чемпионате мира нет, заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Игорь Рачковский.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Чемпионат мира по хоккею стартовал 5 мая в Париже (Франция) и Кельне (Германия). Белорусы, выступающие в группе В, проводят свои матчи во французской столице. Команда Дэйва Льюиса уже
"Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь — на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого "шеф, все пропало!", — приводит слова Рачковского
Глава ФХРБ рассказал, что
Он подчеркнул, что сейчас в команде только "хорошая здоровая злость".
Следующий матч белорусские хоккеисты проведут в пятницу, 12 мая, против команды Франции.
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Сейчас в команде, по словам главы ФХРБ, здоровая злость, а вот склок и раздрая в сборной не наблюдается.
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