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Рачковский рассказал о позитиве у белорусских хоккеистов на ЧМ-2017

11.05.2017 21:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Упаднического настроения внутри белорусской сборной по хоккею из-за четырех поражений подряд на Чемпионате мира нет, заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Игорь Рачковский.

Рачковский рассказал о позитиве у белорусских хоккеистов на ЧМ-2017
© Sputnik / Александр Шурмелев
Льюис после матча со Швейцарией: чувствую себя виноватым

Чемпионат мира по хоккею стартовал 5 мая в Париже (Франция) и Кельне (Германия). Белорусы, выступающие в группе В, проводят свои матчи во французской столице. Команда Дэйва Льюиса уже сыграла четыре матча и все четыре проиграла. Накануне жесткой критике игру национальной сборной подверг президент страны Александр Лукашенко.

"Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь — на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого "шеф, все пропало!", — приводит слова Рачковского "Прессбол".

Глава ФХРБ рассказал, что после поражения от команды Швейцарии (3:0), белорусы "собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее".

Он подчеркнул, что сейчас в команде только "хорошая здоровая злость".

Следующий матч белорусские хоккеисты проведут в пятницу, 12 мая, против команды Франции. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в команде, по словам главы ФХРБ, здоровая злость, а вот склок и раздрая в сборной не наблюдается.

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Игорь Рачковский: «Поверьте, позитив есть. Все расстроены и злы, но никакого развала в команде нет»
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