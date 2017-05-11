Рачковский рассказал о позитиве у белорусских хоккеистов на ЧМ-2017

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Упаднического настроения внутри белорусской сборной по хоккею из-за четырех поражений подряд на Чемпионате мира нет, заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Игорь Рачковский.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис после матча со Швейцарией: чувствую себя виноватым

Чемпионат мира по хоккею стартовал 5 мая в Париже (Франция) и Кельне (Германия). Белорусы, выступающие в группе В, проводят свои матчи во французской столице. Команда Дэйва Льюиса уже сыграла четыре матча и все четыре проиграла . Накануне жесткой критике игру национальной сборной подверг президент страны Александр Лукашенко .

"Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь — на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого "шеф, все пропало!", — приводит слова Рачковского "Прессбол" .

Глава ФХРБ рассказал, что после поражения от команды Швейцарии (3:0) , белорусы "собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее".

Он подчеркнул, что сейчас в команде только "хорошая здоровая злость".

Следующий матч белорусские хоккеисты проведут в пятницу, 12 мая, против команды Франции.