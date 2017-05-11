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Жозе Моуринью: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление к финалу. Мы за это время проведем 3 матча»

12.05.2017 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об ответном полуфинале Лиги Европы с «Сельтой» (1:1, первый матч – 1:0) и о выходе в финал.

Об игре

«В первой игре мы были лучше, но мы никогда не убиваем интригу в матче, не забиваем голы с моментов, которые имеем.

И дома была открытая игра, все давление оказывалось на нас. Игроки «Сельты» не чувствовали никакой ответственности и сделали матч очень трудным для нас.

Нам было тяжело до самого конца, исход противостояния был неясен до последней секунды. Парни отдали все силы. Я рад за них».

О финале с «Аяксом»

«После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив. Это прекрасно.

С «Аяксом» будет сложно. У них молодая и сильная команда. Они  закончат чемпионат в эти выходные, и у них будет 12 дней на восстановление. Мы проведем три матча за это время».

О красной карточке Байи

«Я не видел инцидента, но Байи был феноменален. Игра была эмоциональной для всех, кто-то лучше контролировал себя, чем другие.

Ронкалья – не новичок в подобных ситуациях, а Байи, вероятно, был наивен. Теперь мы потеряли важного игрока на финал, и у нас таких игроков немного».

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об ответном полуфинале Лиги Европы с «Сельтой» (1:1, первый матч – 1:0) и о выходе в финал.

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