ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Аякс» и «МЮ» 24 мая сыграют в финале Лиги Европы

12.05.2017 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня определился состав участников финала Лиги Европы-2016/17.

24 мая в Стокгольме на «Френдс Арене» сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Голландцы по сумме двух матчей прошли «Лион» (4:1, 1:3), а англичане – «Сельту» (1:0, 1:1).

Победитель Лиги Европы получит путевку в Лигу чемпионов.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня определился состав участников финала Лиги Европы-2016/17.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Благой Георгиев: «Путин – один из самых больших красавчиков в мире. Для меня он и Кадыров – пример»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика