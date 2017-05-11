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«Аякс» и «МЮ» 24 мая сыграют в финале Лиги Европы
12.05.2017 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня определился состав участников финала Лиги Европы-2016/17.
24 мая в Стокгольме на «Френдс Арене» сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».
Голландцы по сумме двух матчей прошли «Лион» (4:1, 1:3), а англичане – «Сельту» (1:0, 1:1).
Победитель Лиги Европы получит путевку в Лигу чемпионов.
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Сегодня определился состав участников финала Лиги Европы-2016/17.
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