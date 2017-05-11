Белорусские хоккеисты сыграют с Францией на чемпионате мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты сыграют сегодня с соперниками из Франции в группе В предварительного этапа чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начнется в 21.15 в Париже. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи.

Со старта турнира подопечные Дэйва Льюиса потерпели четыре поражения и пока занимают восьмое место в группе В.

Французские хоккеисты свою последнюю игру провели 11 мая против Канады и уступили в упорной борьбе - 2:3. В другой встрече группы В Чехия с минимальным счетом обыграла Норвегию - 1:0.

Турнирное положение: Канада - 12 очков (4 игры), Швейцария - 9 (4), Чехия - 7 (4), Норвегия - 7 (4), Финляндия - 7 (4), Франция - 5 (4), Словения - 1 (4), Беларусь - 0 (4).

В группе А сборная России была сильнее Дании, забросив в течение одной минуты три шайбы - 3:0. Хоккеисты Латвии не смогли удержать лидирующую позицию в турнирной таблице, потерпев первое поражение на турнире от шведов - 0:2. Матч в Кельне, где проводят свои матчи команды группы А, получился зрелищным. Уступая 0:1, латвийцы имели несколько возможностей в третьем периоде, чтобы сравнять счет, однако упустили быструю атаку соперников.

Турнирное положение: Россия - 11 очков (4 игры), Латвия - 9 (4), США - 9 (4), Швеция - 7 (4), Германия - 5 (4), Словакия - 4 (4) Дания - 2 (4), Италия - 1 (4).

Кроме матча Франция - Беларусь, сегодня на чемпионате мира состоятся игры Швеция - Италия (17.15), Чехия - Словения (17.15) и Дания - Германия (21.15).

Предварительный этап турнира продолжится до 16 мая, после чего по четыре сборные из двух групп сыграют в плей-офф.-0-