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КХЛ: «В вопросе о легионерах лига руководствуется приказом Минспорта России»

12.05.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ заявила, что основывается на нормативных документах Минспорта РФ в вопросе лимита на легионеров. 

«В соответствии с законом о физической культуре и спорте в Российской Федерации, ограничения по участию спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды России в международных спортивных соревнованиях, устанавливает федеральный орган исполнительной власти во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями и лигами по виду спорта.

КХЛ руководствуется в данном вопросе положениями соответствующего приказа, утвержденного в 2015 году министерством спорта России, в компетенции которого также находится дальнейшая интерпретация решения, принятого Евразийской экономической комиссией», – сообщается в заявлении пресс-службы лиги.

Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

Отметим, что на сегодня лимит на легионеров в КХЛ (для российских клубов) составляет 5 человек в заявке на матч, в заявке на сезон их может быть больше. 

 
 
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КХЛ заявила, что основывается на нормативных документах Минспорта РФ в вопросе лимита на легионеров.

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