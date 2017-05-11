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НБА. Плей-офф. «Сан-Антонио» растоптал «Хьюстон» и вышел в финал конференции

12.05.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» дома встретится с «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

Хьюстон – Сан-Антонио 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)
Дата проведения
12 мая, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча
Хьюстон
Ариза (20), Капела (15 + 12 подборов), Харден (10 + 7 передач + 6 потерь), Беверли (7), Гордон (6)  старт; Уильямс (8), Деккер (6), Браун (3), Тэйлор (0), Уильямс (0), Харрелл (0), Андерсон (0).
Сан-Антонио
Олдридж (34 + 12 подборов), Симмонс (18), Миллс (14 + 7 передач), Грин (10), Пау Газоль (10 + 11 подборов)  старт; Мюррей (11 + 10 подборов), Андерсон (7), Дедмон (3), Форбс (2), Джинобили (2), Ли (2), Бертанс (1), Энтони (0).

«Сан-Антонио» выиграл серию – 4-2

 

 

 
 
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Сегодня в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» дома встретится с «Сан-Антонио».

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