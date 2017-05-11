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НБА. Плей-офф. «Сан-Антонио» растоптал «Хьюстон» и вышел в финал конференции
12.05.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» дома встретится с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Сан-Антонио» выиграл серию – 4-2
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Сегодня в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» дома встретится с «Сан-Антонио».
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