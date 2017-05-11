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Сергей Гуренко: «Уверен, нам по силам побороться за чемпионство»
12.05.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о задачах, которые наметил перед командой.
– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я далеко не заглядываю. Но, уверен, нам по силам побороться за чемпионство. Ставим только максимальные цели. Хотя уже совсем скоро матч с БАТЭ. Все узнаем и увидим, – сказал Гуренко.
БАТЭ примет минское «Динамо» 20 мая в рамках 9-го тура.
В ближайших
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И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о задачах, которые наметил перед командой.
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