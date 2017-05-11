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Сергей Гуренко: «Уверен, нам по силам побороться за чемпионство»

12.05.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о задачах, которые наметил перед командой.

– Что вы будете считать успехом в чемпионате?

– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я далеко не заглядываю. Но, уверен, нам по силам побороться за чемпионство. Ставим только максимальные цели. Хотя уже совсем скоро матч с БАТЭ. Все узнаем и увидим, – сказал Гуренко.

БАТЭ примет минское «Динамо» 20 мая в рамках 9-го тура.

В ближайших трех турах минчане сыграют с брестским «Динамо» (14 мая), БАТЭ (20 мая) и «Шахтером» (24 мая).

В таблице чемпионата Беларуси «Динамо» отстает от БАТЭ на 2 очка.

 
 
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И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о задачах, которые наметил перед командой.

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