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Игорь Рачковский: «Вы в курсе, что у «Динамо» финансовые затруднения? С игроками за сезон еще не рассчитались»

12.05.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава ФХБ Игорь Рачковский в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, от чего многие игроки национальной команды отказались ради участия в чемпионате мира-2017.

– И я, повторюсь, понимаю горечь болельщиков – сам ее испытываю в не меньшей степени. Но эмоции можно выражать по-разному. А некоторые доходят до откровенного бреда. Скажем, начинают считать деньги сборников. Не понимая элементарного: все они приехали в Париж не за деньгами. Более того, некоторые даже от них фактически отказались, чтобы выступать за страну.

– Как отказались?

– Вы в курсе, что у «Динамо» финансовые затруднения? С игроками за сезон еще не рассчитались.

– В курсе по косвенным, но красноречивым признакам. Кризис глубокий? Чем может обернуться?

– Степень его глубины не мне определять. У клуба есть руководство, оно ищет пути разрешения ситуации и, уверен, найдет. Речь о другом: накануне чемпионата мира звонили агенты. Как раз уже не в клуб, а в федерацию. Фактически с шантажом: мол, рассчитайтесь, подпишите новый контракт, или наши клиенты не поедут на чемпионат мира. У нас-де есть варианты в России. Имеются схемы, по которым их возьмут как нелегионеров при условии отказ от выступления за сборную Беларуси. И что? Как видите, все здесь. Не поехали отдыхать и подлечиваться, чтобы заполучить летом предложения повыгоднее.

К слову, некоторые контракты в «Юности» больше, чем в «Динамо». Такого быть не должно – теряется всякая мотивация. Зачем к чему-то стремиться, если можно получать столько же, а то и больше? Играя пару раз в неделю и имея самый дальний выезд в три-четыре часа на автобусе. При сем у кого-то из нынешних сборников сейчас вообще нет контрактов. То есть случись травма, и клубной страховки нет. Но ребята все равно здесь. И уже только за это, по-моему, заслуживают уважения, а не грязи в свой адрес. Да, ситуация сложная и неприятная, однако не катастрофическая, – сказал Рачковский.

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Глава ФХБ Игорь Рачковский в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, от чего многие игроки национальной команды отказались ради...

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