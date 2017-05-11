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Рачковский готов уйти из ФХРБ, если белорусы не заиграют на ЧМ-2017

12.05.2017 08:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Игорь Рачковский не исключил свой уход с занимаемой должности, если национальная сборная продолжит проигрывать на Чемпионате мира, который в эти дни проходит в Париже и Кельне, сообщает "Прессбол".

Рачковский готов уйти из ФХРБ, если белорусы не заиграют на ЧМ-2017
© Sputnik/ Марина Серебрякова
Рачковский рассказал о позитиве у белорусских хоккеистов на ЧМ-2017

Белорусские хоккеисты на нынешнем мировом первенстве потерпели четыре поражения в четырех матчах. Команда забила всего три шайбы и пропустила 18, что является худшим показателем на этом турнире. Ранее игру сборной жесткой критике подверг президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав выступление команды отвратительным.

"Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, все разрешится само собой — подам в отставку", — сказал Рачковский.

По его словам, уход из федерации в сложившейся ситуации — это вопрос чести. "Управленческой или офицерской — как угодно…" — добавил Рачковский.

Председатель ФХРБ обратился к болельщикам, чтобы те поддержали свою команду. Хоккеисты, как заметил Рачковский, нуждаются в "импульсе доброй энергии".

"Поверьте, это ребятам сейчас действительно нужно. Возможно, именно этого им и недостает — порции драйва от "шестого игрока". Уж не знаю, как это лучше реализовать, но что-то нужно придумать. Эдакий флешмоб на "Ютубе", в "Фэйсбуке" или что-то иное в подобном роде", — сказал Рачковский.

Он отметил, что поругать сборную времени будет достаточно после, а "вот поддержать нужно сейчас".

В пятницу белорусы проведут очередной поединок группового раунда ЧМ против французов. Игра состоится в 21:15 (по минскому времени), в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХРБ выступил с обращением к болельщикам поддержать национальную команду, придать ее "импульс доброй энергии".

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