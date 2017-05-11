Моуринью рассказал о выстраданном финале Лиги Европы

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" выстрадал свой выход в финал Лиги Европы, заявил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Накануне поздно вечером на стадионе "Олд Траффорд" состоялся ответный поединок 1/2 финала ЛЕ между "МЮ" и испанской "Сельтой". Игра завершилась со счетом 1:1. Точным ударом в составе хозяев поля отметился Маруан Феллайни (17-я минута), ответный гол на 85-й минуте забил Факундо Ронкалья. По итогам двух матчей (2:1) в финал турнира вышли подопечные Моуринью.

"Нам пришлось выстрадать свой успех, все могло измениться, интрига сохранялась до последней секунды. Ребята не показали феноменальную игру сегодня, но они боролись, они отдали все ради победы. Я очень рад за них, после 14 матчей мы все же пробились в финал. Это действительно здорово", — заявил Моуринью, слова которого приводит официальный сайт "МЮ" .

По его словам, исход противостояния необходимо было решать в выездном матче в Виго. "Но мы этого не сделали, потому что мы никогда не убиваем интригу, не реализуем все свои шансы", — сказал португальский специалист и добавил, что дома команда играла под серьезным давлением, а соперник был полностью раскрепощен и дал бой.

Финал "Аякс" — "МЮ"

Во втором полуфинальном матче между французским "Лионом" и голландским "Аяксом", который прошел во Франции, сильнее были хозяева — 3:1. У "Лиона" дубль оформил Александр Ляказетт (45, 45+1), забив первый гол с пенальти, также отличился Рашид Геззаль (81). В составе гостей мяч забил Каспер Дольберг (27). Несмотря на домашний успех, "Лион" не смог выйти в финал: в первом матче, который прошел в Амстердаме 3 мая, победу одержал "Аякс" со счетом 4:1.

Комментируя исход поединка, автор дубля в ворота голландцев Ляказетт заметил, что его партнеры по команде разочарованы. "Мы были близки к выходу в финал, но были слишком неточны в завершающей стадии атак и не так эффективны в обороне. Возможно, если бы я смог сыграть в первом матче с первых минут, все было бы иначе", — сказал он.

Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед", пройдет 24 мая в Стокгольме.