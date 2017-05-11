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Беларусь и Иран продолжат взаимодействие в спортивной сфере
12.05.2017 08:50 — Новости Спорта | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран продолжат взаимодействие в спортивной сфере. Вопросы двустороннего сотрудничества в числе других обсуждались 11 мая на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Мостафы Овейси с руководством и спортсменами иранской команды, которая участвует в чемпионате мира по муай-тай в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии Ирана.
В качестве почетного гостя был приглашен Александр Медведь - феноменальный борец вольного стиля, многократный олимпийский чемпион, а также многократный чемпион мира, Европы и СССР.
Во время встречи было отмечено, что спорт обладает большой объединяющей силой и символизирует мир и дружбу. Обсуждались также вопросы взаимодействия двух стран при тренировках в летнее время и совместных сборов.
В посольстве выразили мнение, что мероприятие послужит импульсом для продолжения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в спортивной сфере.-0-
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В качестве почетного гостя был приглашен Александр Медведь - феноменальный борец вольного стиля, многократный олимпийский чемпион, а также многократный чемпион...
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