ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава телерадиокомпании Украины: «Даже если сборная Украины поедет на ЧМ-2018, мы это показывать не будем»

12.05.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей ЧМ-2018 даже в том случае, если на турнир попадет сборная страны. 

«В вопросе трансляции ЧМ-2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы это показывать не будем».

Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – рассказал Аласания. 

В своей отборочной группе ЧМ-2018 сборная Украины занимает третье место, набрав восемь очков после пяти матчей.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей ЧМ-2018 даже в том...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» и «Шахтер» будут сеянными в 1-м и 2-м раундах квалификации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика