Глава телерадиокомпании Украины: «Даже если сборная Украины поедет на ЧМ-2018, мы это показывать не будем»

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей ЧМ-2018 даже в том случае, если на турнир попадет сборная страны.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы это показывать не будем».

Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – рассказал Аласания.

В своей отборочной группе ЧМ-2018 сборная Украины занимает третье место, набрав восемь очков после пяти матчей.