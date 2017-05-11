Минское «Динамо» и «Шахтер» будут сеянными в 1-м и 2-м раундах квалификации

В Лиге Европы 2017/18 Беларусь представят три команды – «Шахтер», минское «Динамо», «Минск» / «Динамо-Брест».

Минское «Динамо» начнет турнир с первого квалификационного раунда. Победитель Кубка Беларуси («Шахтер» или брестское «Динамо») стартует в турнире со второго раунда квалификации. Если в еврокубки попадет «Минск», то минчан также ждет 1-й раунд квалификации.

Отметим, что минское «Динамо», «Шахтер» и «Минск» (если получат право выступать в ЛЕ) будут сеянными в 1-м квалификационном раунде.

Минское «Динамо» и «Шахтер» будут сеянными и во втором раунде квалификации. Брестское «Динамо» или «Минск» во втором раунде отправятся в корзину несеянных.