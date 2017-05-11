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Алексей Баранов: «По имеющейся информации, Льюис хотел отчислить Денисова перед стартом ЧМ, но решил остановиться на Стасенко»
12.05.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира.
— Можно говорить о том, что у нас не хватает игрока, способного протащить шайбу через всю площадку?
— Намекаете на Бэйлена? Безусловно, хоккеиста такого плана нам очень недостает. Альтернативу Нику так и не нашли.
— Выходит, Дэйв Льюис все-таки прогадал с игнорированием приглашения Бэйлена в национальную команду?
— Конечно. Это стопроцентная ошибка. Игроки такого калибра нужны сборной. Не понимаю, как можно ими «разбрасываться».
— В матче против Швейцарии было произведено много изменений в тройках. Не навредит ли сейчас подобная перетасовка в игровых сочетаниях?
— Это нормальная практика. Главный тренер ищет выход из сложившейся ситуации, потому что совершенно не идет игра у команды. Нужно рисковать. Само по себе ничего не произойдет. Дэйв Льюис у нас большой специалист, поэтому пусть и ищет решение проблемы.
— Как на игре сборной Беларуси сказалась травма Денисова?
— По имеющейся у меня информации, Дэйв Льюис хотел отчислить Владимира перед стартом турнира, но решил остановиться на Стасенко. Денисов — опытный игрок и один из лидеров на площадке. Безусловно, его отсутствие — это очень большая потеря для нашей команды. Надеюсь, дальше обойдемся без травм, иначе ситуация станет еще плачевнее.
— В первом матче против Финляндии Владимир был заявлен седьмым защитником и провел на льду менее десяти минут. Не находите это странным?
— В очередной раз я абсолютно не понимаю тренерской позиции, – сказал Баранов.
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Алексей Баранов: «По имеющейся информации, Льюис хотел отчислить Денисова перед стартом ЧМ, но решил остановиться на Стасенко»
Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира.
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