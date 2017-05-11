Алексей Баранов: «По имеющейся информации, Льюис хотел отчислить Денисова перед стартом ЧМ, но решил остановиться на Стасенко»

Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира.

— Можно говорить о том, что у нас не хватает игрока, способного протащить шайбу через всю площадку?

— Намекаете на Бэйлена? Безусловно, хоккеиста такого плана нам очень недостает. Альтернативу Нику так и не нашли.

— Выходит, Дэйв Льюис все-таки прогадал с игнорированием приглашения Бэйлена в национальную команду?

— Конечно. Это стопроцентная ошибка. Игроки такого калибра нужны сборной. Не понимаю, как можно ими «разбрасываться».

— В матче против Швейцарии было произведено много изменений в тройках. Не навредит ли сейчас подобная перетасовка в игровых сочетаниях?

— Это нормальная практика. Главный тренер ищет выход из сложившейся ситуации, потому что совершенно не идет игра у команды. Нужно рисковать. Само по себе ничего не произойдет. Дэйв Льюис у нас большой специалист, поэтому пусть и ищет решение проблемы.

— Как на игре сборной Беларуси сказалась травма Денисова?

— По имеющейся у меня информации, Дэйв Льюис хотел отчислить Владимира перед стартом турнира, но решил остановиться на Стасенко. Денисов — опытный игрок и один из лидеров на площадке. Безусловно, его отсутствие — это очень большая потеря для нашей команды. Надеюсь, дальше обойдемся без травм, иначе ситуация станет еще плачевнее.

— В первом матче против Финляндии Владимир был заявлен седьмым защитником и провел на льду менее десяти минут. Не находите это странным?

— В очередной раз я абсолютно не понимаю тренерской позиции, – сказал Баранов.