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Лукаку стал главной трансферной целью «МЮ»
12.05.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку стал приоритетной трансферной целью для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Португалец попросил руководство «МЮ» побороться с «Челси» за 23-летнего форварда.
Если «Юнайтед» не пробьется в Лигу чемпионов, больше шансов подписать бельгийца будет у лондонцев – главный тренер «синих» Антонио Конте также заинтересован в игроке.
«Эвертон» постарается заработать на трансфере Лукаку более 60 миллионов фунтов.
Агентом футболиста является Мино Райола, который прошлым летом привел в «МЮ» троих своих клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.
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Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку стал приоритетной трансферной целью для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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