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Английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс" вышли в финал футбольной Лиги Европы

12.05.2017 09:27 — Новости Спорта | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистами футбольной Лиги Европы стали английский "Манчестер Юнайтед" и амстердамский "Аякс", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Английский клуб в домашней полуфинальной игре против испанской "Сельты" не смог порадовать своих болельщиков победой. Хозяева открыли счет на 17-й минуте игры после точного удара Маруана Феллаини. Футболисты "МЮ" продолжали атаковать, но успеха больше не добились. Во второй половине встречи инициативу перехватили гости из Испании в концовке поединка Факундо Ронкалья восстановил равновесие 1:1. После этого гола страсти накалились, румынский судья Овидиу Хэцеган был вынужден удалить с поля по одному игроку из обеих команд. На последней компенсированной минуте шведский легионер "Сельты" Йон Гвидетти мог оставить не удел команду Жозе Моуринью, но мяч в сетку не прошел и "Манчестер Юнайтед" завоевал путевку в финал. Первая полуфинальная встреча в Виго завершилась минимальной викторией английского клуба - 1:0.

Вторая пара полуфиналистов также заставила поволноваться футбольных фанатов. В первой игре в Амстердаме голландский "Аякс", казалось бы, сделал все, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь во втором поединке с "Лионом" - 4:1. Начало встречи на поле французской дружины и вовсе повергло в уныние болельщиков "львов" - на 27-й минуте Каспер Ольберг вывел гостей вперед. Однако в последнюю минуту перед перерывом все резко изменилось - Александр Ляказетт сначала реализовал пенальти, буквально перед самым финишем тайма забил второй гол - 2:1 в пользу хозяев. Во втором тайме обе команды имели шансы добиться успеха, но это удалось лишь Рашиду Геззалю, который на 81-й минуте сделал счет 3:1. В оставшееся время результат не изменился, и "Аякс" впервые с 1996 года пробился в финал еврокубковых турниров.

В активе амстердамского клуба 4 Кубка европейских чемпионов (1971-1973, 1995) и 1 Кубок УЕФА (1992). "Манчестер Юнайтед" трижды владел главным трофеем континентального клубного футбола (1968, 1999, 2008) и однажды выиграл Кубок обладателей кубков (1991).

Финальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 24 мая на поле "Френдс Арены" в Стокгольме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Английский клуб в домашней полуфинальной игре против испанской "Сельты" не смог порадовать своих болельщиков победой. Хозяева открыли счет на 17-й минуте игры после...

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