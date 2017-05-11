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Франция – Беларусь. Букмекеры отдают предпочтение французам

12.05.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси сыграет пятый матч на чемпионате мира. Соперником белорусов станет команда Франции. Букмекеры отдают предпочтение французам.

БК «Марафон» выставил на победу Франции в основное время коэффициент 1,85, на победу белорусов – 3,48.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа французов с учетом ОТ и буллитов – 1,6, победа белорусов – 2,4.

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Сегодня сборная Беларуси сыграет пятый матч на чемпионате мира.

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