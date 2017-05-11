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Сергей Гуренко: «Высказывания Качуро? Посмешил. Ему просто стало скучно в Лиде, вот желчь и поперла»
12.05.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу прокомментировал недавние высказывания в его адрес бывшего тренера команды Петра Качуро.
– Как прокомментируете недавние высказывания Петра Качуро, что вы пришли в «Динамо» путем интриг?
– Посмешил, конечно, перед сном. Думаю, ему просто стало скучно в Лиде. Вот желчь и поперла. Даже не хочу комментировать. Кроме улыбки, это у меня ничего не вызывает.
– Какие у вас с ним отношения?
– У меня никогда не было с ним отношений.
– Но вы же играли вместе за сборную.
– Отношений не было. Я всегда говорил правду, нравится это кому-то или нет. И все это знали. Почему человек раньше этого не говорил?
– Потому что вы не были главным тренером.
– Вы сами ответили на вопрос.
– Но вы обсуждали с Юрием Чижом работу прежнего тренерского штаба?
– Нет.
– Как бы вы вообще охарактеризовали ситуацию в «Динамо»? Некоторые говорят о наличии двух кланов.
– Наоборот, мне кажется, сейчас подобрался коллектив единомышленников. Вот смотрите. Генеральный директор Алим Селимов — чемпион мира в борьбе, многого добился в спорте. Знаю, что он ставит максимальные цели. Спортивный директор — Андрей Лаврик. Хорошо знает футбол. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова.
– Имел в виду подводные течения.
– Их создают искусственно. Внутри команды подводных течений как раз нет. Да, мишура, может, и дает о себе знать. Но в коллективе, поверьте, работают единомышленники. Мы с Лавриком и Селимовым – самодостаточные люди. И пришли делать общее дело. А все, что ниже нас и шевелится, нам не интересно. Это сплетни и догадки СМИ, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Высказывания Качуро? Посмешил. Ему просто стало скучно в Лиде, вот желчь и поперла»
И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу прокомментировал недавние высказывания в его...
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