Сергей Гуренко: «Высказывания Качуро? Посмешил. Ему просто стало скучно в Лиде, вот желчь и поперла»

И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу прокомментировал недавние высказывания в его адрес бывшего тренера команды Петра Качуро.

– Как прокомментируете недавние высказывания Петра Качуро, что вы пришли в «Динамо» путем интриг?

– Посмешил, конечно, перед сном. Думаю, ему просто стало скучно в Лиде. Вот желчь и поперла. Даже не хочу комментировать. Кроме улыбки, это у меня ничего не вызывает.

– Какие у вас с ним отношения?

– У меня никогда не было с ним отношений.

– Но вы же играли вместе за сборную.

– Отношений не было. Я всегда говорил правду, нравится это кому-то или нет. И все это знали. Почему человек раньше этого не говорил?

– Потому что вы не были главным тренером.

– Вы сами ответили на вопрос.

– Но вы обсуждали с Юрием Чижом работу прежнего тренерского штаба?

– Нет.

– Как бы вы вообще охарактеризовали ситуацию в «Динамо»? Некоторые говорят о наличии двух кланов.

– Наоборот, мне кажется, сейчас подобрался коллектив единомышленников. Вот смотрите. Генеральный директор Алим Селимов — чемпион мира в борьбе, многого добился в спорте. Знаю, что он ставит максимальные цели. Спортивный директор — Андрей Лаврик. Хорошо знает футбол. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова.

– Имел в виду подводные течения.

– Их создают искусственно. Внутри команды подводных течений как раз нет. Да, мишура, может, и дает о себе знать. Но в коллективе, поверьте, работают единомышленники. Мы с Лавриком и Селимовым – самодостаточные люди. И пришли делать общее дело. А все, что ниже нас и шевелится, нам не интересно. Это сплетни и догадки СМИ, – сказал Гуренко.

Петр Качуро: «В «Динамо» все идет от Гуренко. Он многое говорит за спиной о людях. Я его не уважаю»