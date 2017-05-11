Артур Жоль: «На нынешнем чемпионате мира Льюис потерял команду. Судя по всему, окончательно»

Журналист «Прессбола» Артур Жоль считает, что судьба Дэйва Льюиса в сборной Беларуси предрешена.

«Помните яркий снимок хоккеистов сборной, сделанный в горах неподалеку от поселка Трояновице близ Остравы в мае 2015-го? Кулаков, Брикун, Ковыршин, Калюжный, Стась, Степанов — счастливые как на подбор они столпились перед телефоном Стася и сделали жизнерадостное селфи: с улыбками и светящимися глазами. А сейчас, пока Сергей Костицын фотографируется на улицах Парижа с женой, Егор Шарангович и Павел Воробей выкладывают фото, где каждый по отдельности позирует с невеселым лицом на фоне Эйфелевой башни. За весь французский чемпионат никто не поделился в поглотивших мир соцсетях кадром, на котором рядом стояли бы хотя бы двое игроков. Вроде бы не показатель, однако, если задуматься, в этом есть некое отражение нынешнего состояния команды — она разобщена. Каждый в ней сам по себе. Сами по себе Костицыны. Сами по себе «ветеранчики» (как назвал ребят Андрей Сидоренко). Сама по себе молодежь. Но что хуже всего — тренерский штаб тоже сам по себе...

Дэйв Льюис стал реже улыбаться и шутить. Гораздо реже, чем в первый год работы со сборной, и этого нельзя не заметить. У канадца в последнее время частенько спрашивали, отчего он такой серьезный и задумчивый, но в ту же минуту Дэйв натягивал улыбку-маску и говорил: «Парни, все о’кей! Вам кажется».

Да, Льюис всегда был диктатором. Однако диктатором, которого команда поначалу принимала, несмотря на суровые требования, и беспрекословно слушалась, даже если не до конца понимала. При этом канадец старался регулярно разряжать обстановку тотального повиновения теми самыми улыбками и шутками, хотя в целом оставался верен избранной линии. Он закручивап гайки, как твердо знающий свое дело слесарь, но, похоже, в какой-то момент не заметил, что сорвалась резьба, и продолжил крутить дальше. Теперь гайки просто болтаются на ветру, ничего не зажимая. На нынешнем «мире» Льюис потерял команду. Судя по всему, окончательно.

Ну а судьба Льюиса, видимо, предрешена. Когда президент говорит «стыдобища», а на следующий день сборная проигрывает ключевой матч 0:3 — это приговор. И хорошо если только для тренера», – написал Жоль.

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