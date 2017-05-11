Максим Мирный и Томми Хаас завершили выступление на турнире в Мадриде

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас завершили выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 5,4 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за выход в четвертьфинал парного разряда Мирный и Хаас проиграли испанскому дуэту Фелисиано Лопес / Марк Лопес в двух сетах - 3:6, 4:6. На старте соревнований на грунтовых кортах испанской столицы белорусско-германский тандем обыграл еще одну интернациональную пару Фернандо Вердаско (Испания) / Ненад Зимонжич (Сербия) - 4:6, 6:4, 10:5.

В мужском одиночном разряде определились пары участников 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия; 2-й номер рейтинга АТР) - Кеи Нишикори (Япония; 8), Рафаэль Надаль (Испания; 5) - Давид Гоффен (Бельгия; 10), Доминик Тим (Австрия; 9) - Борна Чорич (Хорватия; 59), Пабло Куэвас (Уругвай; 27) - Александр Зверев (Германия; 19).

У женщин сегодня определятся финалистки одиночного разряда. В полуфинале 8-я ракетка планеты румынка Симона Халеп сыграет с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (22-й номер мирового рейтинга), французская теннисистка Кристина Младенович (17) будет соперничать с россиянкой Светланой Кузнецовой (9).

Турнир в Мадриде является одним из основных этапов подготовки лучших теннисистов планеты ко второму в этом сезоне турниру серии "Большого шлема" - открытому чемпионату Франции, который пройдет с 28 мая по 11 июня на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" в Париже.-0-