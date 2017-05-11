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Муай-тай. Чемпионат мира. Сегодня белорусы сразятся в 9 финальных боях

12.05.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Минске, состоится 16 финальных боев.

В финалах примут участие 9 белорусских спортсменов. Начало соревнований в 11.00.

Женщины

45 кг

Алена Лешкевич (Беларусь) – Вера Негодина (Россия)

48 кг

Людмила Числова (Беларусь) – Конлак Супхисара (Тайланд)

75+ кг

Диана Емельянова (Беларусь) – Акдемниз Рабия (Турция)

Мужчины

63,5 кг

Артем Аванесов (Беларусь) – Итай Гюер (Израиль)

67 кг

Дмитрий Варец (Беларусь) – Мана Самчаяпхум (Тайланд)

71 кг

Вадим Васьков (Беларусь) – Суппачай Муенсанг (Тайланд)

81 кг

Дмитрий Валент (Беларусь) – Саранон Гломпан (Тайланд)

86 кг

Евгений Волчок (Беларусь) – Михаил Сартаков (Россия)

91 кг

Денис Гончеренок (Беларусь) – Якуб Клауда (Чехия)

Ранее обладателями бронзовых наград стали Сагиф Гасанов (51 кг), Николай Сведомский (54 кг), Андрей Герасимчук (свыше 91 кг), Вероника Соболь (67 кг), Мария Белуш (до 75 кг).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Минске, состоится 16 финальных боев.

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