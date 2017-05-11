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Муай-тай. Чемпионат мира. Сегодня белорусы сразятся в 9 финальных боях
12.05.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Минске, состоится 16 финальных боев.
В финалах примут участие 9 белорусских спортсменов. Начало соревнований в 11.00.
Женщины
45 кг
Алена Лешкевич (Беларусь) – Вера Негодина (Россия)
48 кг
Людмила Числова (Беларусь) – Конлак Супхисара (Тайланд)
75+ кг
Диана Емельянова (Беларусь) – Акдемниз Рабия (Турция)
Мужчины
63,5 кг
Артем Аванесов (Беларусь) – Итай Гюер (Израиль)
67 кг
Дмитрий Варец (Беларусь) – Мана Самчаяпхум (Тайланд)
71 кг
Вадим Васьков (Беларусь) – Суппачай Муенсанг (Тайланд)
81 кг
Дмитрий Валент (Беларусь) – Саранон Гломпан (Тайланд)
86 кг
Евгений Волчок (Беларусь) – Михаил Сартаков (Россия)
91 кг
Денис Гончеренок (Беларусь) – Якуб Клауда (Чехия)
Ранее обладателями бронзовых наград стали Сагиф Гасанов (51 кг), Николай Сведомский (54 кг), Андрей Герасимчук (свыше 91 кг), Вероника Соболь (67 кг), Мария Белуш (до 75 кг).
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Сегодня на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Минске, состоится 16 финальных боев.
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