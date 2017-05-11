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Беларусь подпишет контракт на проведение Евроигр
12.05.2017 10:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Координационная комиссия Европейских олимпийских игр нанесла первый инспекционный визит в Минск, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое также прошло в белорусской столице.
Основной целью визита комиссии ЕОК стало согласование основных условий контракта на проведение Евроигр в бМинске, который определяет права и обязанности принимающей стороны и Европейских комитетов. В обсуждении приняли участие председатель Координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, заместитель председатель Координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша и другие высокопоставленные спортивные чиновники.
Как сообщил Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов, контракт на проведение Евроигр должны подписать через месяц.
"Если хорошо сработаем в течение месяца выйдем на красивую церемонию подписания контракта. Тогда можно будет сказать, что все формальности по проведению игр будут завершены и соблюдены", — сказал он.
В свою очередь Спирос Капралос добавил, что во время визита планируется согласование спортивной программы мероприятия.
"Это первый визит с момента предоставления права Минску проведения игр. Мы хотим оценить с маленькой группой экспертов спортивную программу прежде всего, посмотреть объекты и как началась работа, что уже сделано", — заметил он.
В пятницу запланировано посещение делегацией ключевых объектов, которые будут задействованы во время игр: Студенческая деревня, стадион "Динамо", футбольный манеж и другие. Sputnik готовит видеорепортаж о посещении европейскими чиновниками столичных спортивных объектов, следите за обновлениями портала.
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В Минске прошло первое совещание по вопросам проведения II Европейских игр с участием Координационной комиссии Европейских олимпийских игр.
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