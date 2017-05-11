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31 мая молодежная сборная Беларуси проведет товарищеский матч с Россией
12.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
31 мая молодежная сборная Беларуси (U-21) проведет товарищеский матч с молодежной сборной России.
Время и место проведения игры станут известны на следующей неделе, сообщает твиттер АБФФ.
Напомним, 1 июня национальная сборная сыграет товарищеский матч со Швейцарией.
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31 мая молодежная сборная Беларуси (U-21) проведет товарищеский матч с молодежной сборной России.
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