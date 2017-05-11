Комиссия ЕОК готова передать Беларуси весь опыт по проведению Евроигр

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) готова передать Беларуси весь опыт по проведению Евроигр. Об этом заявил сегодня в Национальном олимпийском комитете председатель координационной комиссии ЕОК по проведению II Европейских игр в Минске Спирос Капралос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейские олимпийские комитеты с воодушевлением восприняли новость о том, что II Евроигры пройдут в 2019 году в Минске. Это страница в истории белорусского спорта, у вас серьезные традиции. Очень приятно, что в организации столь масштабного мероприятия задействованы и госструктуры, и НОК, и лично Президент Беларуси активно поддерживает все начинания. Есть уверенность: вторые Евроигры пройдут на высоком уровне. Организация и проведение Евроигр - сложная задача. Координационная комиссия ЕОК готова передать опыт по поведению прежних Евроигр в Баку, и мы будем вместе усердно работать, чтобы в 2019 году устроить большой спортивный праздник", - отметил Спирос Капралос.

Координационная комиссия посетит сегодня спортивные объекты, на которых планируется проведение Евроигр. В первую очередь гостей интересует Студенческая деревня (вдоль ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом), республиканский стадион "Динамо", Дворец спорта, Palova Arena, Футбольный манеж, где планируется организовать пресс-центр.

Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года. I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015-го в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

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