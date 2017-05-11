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Игорь Рачковский: «Критика президента? Она естественна. Хвалить команду пока не за что»

12.05.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХБ Игорь Рачковский в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мнением о критике со стороны Александра Лукашенко.

— Уже прозвучала критика и «сверху». Причем с самого верха...

— Она естественна. Хвалить команду пока не за что. Государство вправе требовать результат, учитывая средства, которые вкладываются в развитие спорта вообще и хоккея в частности. При этом, вы знаете, нам завидуют.

— Объему вкладываемых средств?

— Не в этом дело. Один из иностранных коллег сказал: «Знаешь, наверное, неприятно, когда твою работу критикуют на таком уровне. Но я был бы рад, если бы наш президент уделял нам такое же внимание, так же переживал».

— При сем президентская критика прозвучала еще до игры со швейцарцами. Могу себе представить, насколько резче она была бы после.

— Ия могу. Потому что равнодушных нет ни среди болельщиков, ни, разумеется, внутри нашей команды, – сказал Рачковский.

 
 
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Председатель ФХБ Игорь Рачковский в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мнением о критике со стороны Александра Лукашенко.

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