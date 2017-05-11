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Леонид Лекаревич: «Бэйлен и Степанов – это вершина айсберга. Льиюс даже не знает о существовании некоторых игроков»

12.05.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Леонид Лекаревич делится мнением о причинах неудачного выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

«Ничего неестественного в выступлении сборной в Париже нет. Во-первых, потому что кадровый потенциал нашего хоккея сейчас ограничен. Об этом кулуарно, не желая никого обидеть, говорят большинство специалистов: нынешнее поколение белорусских игроков на порядок менее талантливое, чем предыдущие.

Мы до сих пор рассчитываем на лидерство Костицыных, которым уже за тридцать. И других вариантов для ведущего звена в упор не просматривается. Хотя, по большому счету, тот же Карабань, если его позиционировать как будущее нашего хоккея, должен уже сейчас «выстреливать». Как Кольцов в свое время. Посмотрите на другие сборные – Элерс в Дании, Драйзайтль в Германии (и это берем не топ-команды). Они на виду, они лидеры.

У нас есть кто-то близкий к ним по уровню мастерства? Сколько игроков НХЛ у этих стран и у нас? Так о каких медалях и даже выходе в плей-офф можно мечтать в таком случае. Особенно, когда здесь и сейчас ситуация усугубляется странными решениями в процессе формирования состава. И это, во-вторых. Бэйлен и Степанов – это вершина айсберга. Я не чувствую, что происходит реальная селекция, реальный выбор. Игнорируются многие хоккеисты, Льиюс даже не знает о существовании некоторых, а другим дает минимальный шанс, не следит за ними в развитии в своих чемпионатах и полагается на впечатления в отдельных играх.

Доминирует искусственная схема “если ты в «Динамо», то и в сборной”. Я не говорю, что кто-то лучше тех, кто сейчас на мире, но проверить других хоккеистов можно было. Продвижение молодежи тоже в наших реалиях искусственное. Наши хоккеисты, как это не печально, “вызревают” позже. Но мы забываем об игроках среднего возраста, которые сейчас на пике своих возможностей, берем юных хоккеистов, которые разовьются по-настоящему только через пару-тройку лет.

Льюис в этом смысле слишком полагается на мнение ассистентов. У Вудкрофта своя продинамовская позиция, Антоненко не видит игроков ВХЛ, Файкову надо представить в лучшем свете институт сборных.

Третья беда, приводящая к краху на турнире – психологическая. Игроки перестали доверять тренеру. После Питера некоторых хоккеистов обвинили в провале. Да, сделал это не канадский наставник. Но он и не воспротивился оценкам главы федерации. Осадочек у хоккеистов остался. А здесь еще отчисление души компании Степанова, невызов Бэйлена. Как должны реагировать игроки, когда видят, что состав умышленно ослабляется по неигровым причинам?» – сказал Лекаревич.

 
 
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Белорусский журналист Леонид Лекаревич делится мнением о причинах неудачного выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

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