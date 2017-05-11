Сергей Гуренко: «Боровский очень хотел обыграть БАТЭ, заявить о себе. Но получился обратный эффект, произошел перебор»

И.о главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, как работал его предшественник – Сергей Боровский, который был уволен в начале мая.

– Взгляд со стороны: чего не хватало «Динамо» Боровского?

– Знаете, перед тем как начать работать, переговорил с помощниками, докторами... Было и свое видение. Мне кажется, Сергей Владимирович очень хотел хорошо подготовить команду, заложить сумасшедшую функциональную базу. Ребята эту нагрузку переваривали, рано вставали, много бегали... Человек может жить в таком режиме неделю, полторы. Но два месяца – очень сложно. Не столько физически, сколько морально. Всегда ставлю себя на место спортсменов. Думаю, я тоже взвыл бы. Сергей Владимирович очень хотел обыграть БАТЭ, заявить о себе. Но получился обратный эффект, произошел перебор, – сказал Гуренко.