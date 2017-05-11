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Караев: Гуркову я сочувствую, претензий к нему нет

12.05.2017 11:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса рассчитывала на медаль Виталия Гуркова на домашнем Чемпионате мира по муай-тай, но претензий к нему никаких нет, заявил председатель организации Юрий Караев.

Минск впервые принимает ЧМ по муай-тай. 11-кратный обладатель титула чемпиона мира белорус Виталий Гурков (весовая категория до 75 кг) в четвертьфинале уступил португальцу Диоге Каладу.

"По отзывам главного тренера нашей сборной на Гуркова и Герасимчука (Андрей Герасимчук в категории свыше 91 кг стал бронзовым призером ЧМ — Sputnik) мы железно рассчитывали. В них верили, но претензий к ним нет никаких. Везде свои обстоятельства", — рассказал Караев в беседе с корреспондентом Sputnik.

Он отметил, что лишь может представить, как переживают сами спортсмены. "Я им по-дружески сочувствую", — сказал Караев.

Оценивая количество заработанных наград (на момент написания заметки в копилке сборной было 14 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых), Караев отметил, что это неплохой результат, но хотел бы лучше. "Но я судить не имею права", — заключил собеседник Sputnik. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы на домашнем Чемпионате мира уже завоевали 14 наград, четыре из которых высшего достоинства.

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